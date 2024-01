Μια ανάσα από την απόκτηση του Ράντου Κρούνιτς από τη Μίλαν φαίνεται να βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από ιατρικά.

Μετά τη «βόμβα» Λεονάρντο Μπονούτσι, η Φενέρμπαχτσε πάει για ακόμα μια ηχηρή μεταγραφή! Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Τούρκοι βρίσκονται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ράντε Κρούνιτς από τη Μίλαν.

Η Φενέρ αποτελεί τη μοναδική επιλογή του Βόσνιου από το προηγούμενο καλοκαίρι και πλέον οι συνθήκες φαίνεται να επέτρεψαν την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ μάλιστα οι δυο ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων και ο παίκτης θα ταξιδέψει την Παρασκευή (12/1) στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Κάπως έτσι οι Τούρκοι ετοιμάζονται να αποκτήσουν ακόμα ένα μεγάλο όνομα μέσα στους τελευταίους μήνες μετά τους Μπονούτσι, Τζέκο, Σιμάνσκι και Φρεντ. Τη φετινή σεζόν ο 30χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές με τη Μίλαν, δίχως να κερδίσει μια θέση στα βασικά πλάνα του Πιόλι.

