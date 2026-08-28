Φενέρμπαχτσε και Σλάβια Πράγας κληρώθηκαν μαζί στο Champions League, με το ζευγάρι αυτό να γράφει ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Η κληρωτίδα έβγαλε κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, όπως το ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης, το Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν και τον Ελληνικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Μπορούσια Ντόρτμουντ και Άρσεναλ.

Μία αναμέτρηση που πολλοί μπορεί να μην κατάλαβαν τη σημαντικότητα της είναι εκείνη της Φενέρμπαχτσε με τη Σλάβια Πράγας. Ο σύλλογος από τη Κωνσταντινούπολη θα φιλοξενήσει στην έδρα του τους πρωταθλητές Τσεχίας, σε έναν αγώνα που αναμένεται να γράψει ιστορία.

Αναλυτικότερα, οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες τόσο στο Conference League τη σεζόν 2021-2022 για τα προημιτελικά (Η Σλάβια νίκησε με συνολικό σκορ 6-4), όσο και στο Europa League τη σεζόν 2024-2025 (Η Φενέρ νίκησε 2-1 για την 6η αγωνιστική της League Phase) και έτσι, εφοσόν θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους και στα «αστέρια» θα γίνουν οι πρώτες ομάδες που θα έχουν αναμετρηθεί μεταξύ τους και στις τρεις σύγχρονες διοργανώσεις της UEFA.

Λέμε σύγχρονες διοργανώσεις, καθώς υπάρχει άλλη μία ομάδα που το έχει καταφέρει αυτό στο παρελθόν και μάλιστα δύο φορές. Συγκεκριμένα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αντιμετωπίσει τόσο την Μπαρτσελόνα όσο και τη Γιουβέντους σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις της UEFA: Στο Champions League, στο Κύπελλο UEFA/UEFA Europa League, αλλά και στο Κύπελλο Κυπελλούχων.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν αντιμετωπίσει τους Καταλανούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αμέτρητες φορές, με κορυφαίες τους τελικούς του 2009 και του 2011. Στο Europa League αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλον στα νοκ-άουτ τη σεζόν 2022/23 και στο Κύπελλο Κυπελλούχων τη σεζόν 1983/84 (προημιτελικά) και το 1991 (τελικός).

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αναμετρηθεί επίσης αρκετές φορές με τη Γιουβέντους στο Champions League με αποκορύφωμα τα ημιτελικά τη σεζόν 1998/1999. Στο Europa League/ Κύπελλο UEFA έχουν αναμετρηθεί δύο φορές, μία τη σεζόν 1976/1977 και μία το 1992/1993, ενώ στο Κύπελλο Κυπελλούχων μονάχα μία, τη σεζόν 1983/1984 για τα ημιτελικά του θεσμού.