Σύμφωνα με την «AS» υπάρχει «deal» ανάμεσα στον Σέρχιο Ράμος και την Γαλατάσαραϊ, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε ενδεχόμενη πρόκριση των πρωταθλητών Τουρκίας στους ομίλους του Champions League.

Η Μπεσίκτας διέψευσε τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να είναι κοντά στην απόκτηση του Σέρχιο Ράμος, όμως δεν αποκλείεται εν τέλει ο πολύπειρος Ισπανός στόπερ να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Όχι όμως για λογαριασμό των Μαυραετών αλλά για χάρη της πρωταθλήτριας, Γαλατάσαραϊ.

Σύφωνα με την «AS» υπάρχει προφορικό «deal» ανάμεσα στις δυο πλευρές, όμως υπάρχει ένας πολύ κομβικός όρος για την ενεργοποίηση του. Η πρόκριση της Τσιμ Μπομ στη φάση των ομίλων του Champions League.

Θυμίζουμε πως η Γαλατά έχει απέναντι της στα play-offs την πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Μόλντε. Αν οι Τούρκοι καταφέρουν να προκριθούν θα εξασφαλίσουν το «χρυσάφι» της UEFA, το πρεστίζ της συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και σύμφωνα με το δημοσίευμα έναν world-class κεντρικό αμυντικό.

Ο 37χρονος κεντρικός αμυντικός την περασμένη σεζόν έκανε 45 εμφανίσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν, σκόραρε τέσσερις φορές και έδωσε μια ασίστ.

