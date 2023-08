Η Μπεσίκτας επιβεβαίωσε μεν ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον Σέρχιο Ράμος, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε συμφωνία για την απόκτησή του λόγω των υψηλών οικονομικών του απαιτήσεων.

Με επίσημη θέση της η Μπεσίκτας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τον πολύπειρο Ισπανό αμυντικό, Σέρχιο Ράμος, λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του παίκτη.

Το βράδυ της Δευτέρας (21/08) κυκλοφόρησε η είδηση μιας διαφαινόμενης συμφωνίας του Σέρχιο Ράμος με την Μπεσίκτας, όμως οι «Μαυραετοί» έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το σενάριο.

Με ανακοίνωσή τους τόνισαν πως λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του μέχρι πρότινος αμυντικού της Παρί Σεν Ζερμέν, η μεταγραφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κι έτσι ο 37χρονος παραμένει ελεύθερος και σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού στην καριέρα του. Την περασμένη σεζόν έκανε 45 εμφανίσεις με τους πρωταθλητές Γαλλίας, σκόραρε τέσσερις φορές και έδωσε μια ασίστ.

