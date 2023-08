Ο Χακίμ Ζίγιεχ «χώθηκε» στους ultras της Γαλατάσαραϊ κι έδωσε το σήμα για ένα σύνθημα από την κερκίδα μπροστά στους νέους του συμπαίκτες, μετά την άφιξή του από την Τσέλσι ως δανεικός με οψιόν αγοράς.

Η Γαλατάσαραϊ προχώρησε στην ολοκλήρωση ακόμη μίας τεράστιας μεταγραφής, αφού γνωστοποίησε την απόκτηση του Χακίμ Ζίγιεχ από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού κι οψιόν αγοράς.

Ο Μαροκινός διεθνής παρουσιάστηκε μπροστά σε 50.000 κόσμο στο παιχνίδι της Γαλατάσαραϊ κόντρα στηνΤράμπζονσπορ και σκαρφάλωσε στο πέταλο τραγουδώντας μαζί με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας.

Ο 30χρονος έβαλε το δάχτυλο στα χείλη του, με το κοινό να σιωπά, πριν ξεσπάσει στη συνέχεια τραγουδώντας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Hakim Ziyech got announced in front of 50,000+ Galatasaray fans last night...



Probably the best transfer announcement ever 🇹🇷👏



pic.twitter.com/j17HhaVGwg