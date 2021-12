Μπαλοτέλι: Έτοιμος για νέο χάος με πυροτεχνήματα! (vid)

Το 2011 λίγο έλειψε να κάψει όλο το σπίτι του και μετά σκόραρε απέναντι στη Γιουνάιτεντ. Τώρα, ο Μάριο Μπαλοτέλι είναι έτοιμος να προκαλέσει νέο χάος με τα πυροτεχνήματα που παρέλαβε για την αλλαγή του χρόνου!

Ο τρελο-Μάριο όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν πρόκειται να ηρεμήσει.

Ο νυν επιθετικός της Demirspor αποκάλυψε μέσω social media πως έχει προμηθευτεί μεγάλο αριθμό βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων για να κάνει ακόμα μια εντυπωσιακή αλλαγή χρόνου και να υποδεχθεί το 2022 κάνοντας τη νύχτα μέρα.

Ο σκόρερ 8 τερμάτων σε 20 παιχνίδια τη φετινή σεζόν στην Τουρκία, έγραψε στη σχετική φωτογραφία που ανήρτησε: «Μάντσεστερ Σίτι, είμαστε έτοιμοι».

Φυσικά η αναφορά του θυμίζει σε όλους το περιστατικό του 2011, όταν παραμονές του μεγάλου ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ λίγο έλειψε να κάψει όλο το σπίτι του και μετά σκόραρε στο «Ολντ Τράφορντ» στον θρίαμβο της Σίτι με το τελικό 6-1.

Σ' εκείνο το ματς, όταν πέτυχε γκολ, σήκωσε τη φανέλα και από κάτω φορούσε το χαρακτηριστικό μπλουζάκι με το slogan «Why Always Me», το οποίο έγινε αργότερα και τραγούδι!