Μπεσίκτας: «Κλείνει» τον Ντάνιελ Φάρκε

Ο Σεργκέν Γιαλτσίν παραιτήθηκε από τη Μπεσίκτας και ο μέχρι πρότινος τεχνικός του Γιαννούλη και του Τζόλη στη Νόριτς, Ντάνιελ Φάρκε είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει.

H ήττα με 5-0 από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Signal Iduna Park» ήταν το «κύκνειο άσμα» του Σεργκέν Γιαλτσίν στη τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, καθώς ο 49χρονος Τούρκος τεχνικός παραιτήθηκε από τη θέση του αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη τραγική παρουσία της ομάδας του στo Champions League, αφού δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο βαθμό. Αρνητική είναι η πορεία των «ασπρόμαυρων» και στο πρωτάθλημα, καθώς βρίσκονται στην 9η θέση με 21 πόντους στο -5 από την πρώτη τετράδα.

Σύμφωνα με το γερμανικό Sport1 η Μπεσίκτας κατέληξε στον εκλεκτό της και δεν είναι άλλος από τον Ντάνιελ Φάρκε. Ο 45χρονος τεχνικός αποχώρησε στις 6 Νοεμβρίου από τη Νόριτς, του Δημήτρη Γιαννούλη και του Χρήστου Τζόλη. Ο Γερμανός προπονητής ανέλαβε τα «Καναρίνια» το 2017 και τα καθοδήγησε σε 208 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 88 νίκες, 47 ισοπαλίες και 73 ήττες.

