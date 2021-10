Οζίλ: Ετοιμάζεται να λανσάρει το δικό του κρυπτονόμισμα

Ο Μεσούτ Οζίλ, ετοιμάζεται να να μπει στο χορό των κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να αυξήσει το είσοδημά του.

H μανία με τα κρυπτονομίσματα, επεκτείνεται διαρκώς ακόμα και στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς αυτή τη φορά, ο Μεσούτ Οζίλ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει και αυτός το δικό του κρυπτονόμισμα.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ και νυν της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος έχει σχεδόν 100 εκατομμύρια οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε μια φωτογραφία προμηνύοντας τη νέα του επιχειρηματική κίνηση.

Οπως αναφέρει μάλιστα το «Sky Sports», ο Οζίλ θα ξεκινήσει επίσημα το νέο του εγχείρημα κρυπτονομισμάτων τις επόμενες ημέρες. Οι θαυμαστές που θα το αγοράζουν θα έχουν την ευκαιρία μπορούν να το ανταλλάξουν όπως το Bitcoin, να λαμβάνουν εκπτώσεις στα εμπορεύματά που διαθέτει ο Γερμανός μέσος στην εταιρεία του «m10streetwear», όπως φανέλες, παπούτσια και παπούτσια, ενώ θα υπάρχουν και διαγωνισμοί προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τον Οζίλ.

Βέβαια, ο Οζίλ δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ασχολείται με κρυπτονόμισμα, καθώς ο Ιάπωνας διεθνής Κεϊσούκε Χόντα και ο πρώην αστέρας της Έβερτον και της Ρεάλ Μαδρίτης, Χάμες Ροντρίγκες έχουν επίσης βυθιστεί στον τομέα της άνθησης.

Τον Οκτώβριο του 2020, ο Χόντα λάνσαρε το «KSK Honda Coin», ενώ ο Κολομβιανός επιθετικός αποκάλυψε πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018, το «JR10 Token».

Star Mesut Ozil will launch his own cryptocurrency this week. ( Skysports ) https://t.co/aLjPeLz3dy