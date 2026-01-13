Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων αιφνιδίασε τον στράικερ της Μπάρτσα, με την ατάκα του να γίνεται viral και να προκαλεί την έκπληξη του Πολωνού.

Για ακόμη μια φορά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι απέδειξε πως το ένστικτο και η ικανότητα του σκόρερ δεν... χαμπαριάζουν από ηλικία. Ο Πολωνός στράικερ δεν άφησε την ασίστ του Πέδρι ανεκμετάλλευτη και με άψογο «τσίμπημα» σκόραρε στο Clasico της Κυριακής (11/1), διαμορφώνοντας εκείνη τη στιγμή το 2-1 υπέρ της Μπάρτσα, πριν τελικά η ομάδα του επικρατήσει με 3-2 και σηκώσει το Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο «Λέβα» έφτασε τα 10 γκολ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (συν 2 ασίστ) με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ενώ σκόραρε για 12η φορά απέναντι στην «βασίλισσα», την οποία έχει συναντήσει σε 18 περιπτώσεις στην καριέρα του.

Μετά το φινάλε του ματς και κατά τη διάρκεια της απονομής στους Καταλανούς, τα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές έδωσε και ως είθισται ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο ισχυρός άνδρας των «Μερένγκχες» χάρισε μια viral εικόνα την ώρα που τον πλησίασε ο Πολωνός επιθετικός.

Συγκεκριμένα, ο Πέρεθ αποκάλεσε με χιούμορ «Μπάσταρδο» τον 37χρονο φορ, με τον Λεβαντόφσκι να... κολλάει για λίγο, πριν δώσει συγχαρητήρια στον πρόεδρο της μεγάλης αντιπάλου.