Από τον Κουμπαρσί στον Τζιοβάνι: Clasico γεμάτα πάθος και χειρονομίες

Με αφορμή την άσεμνη χειρονομία του Κουμπαρσί στο φινάλε του Clasico, το Gazzetta θυμάται παρόμοιες περιπτώσεις που οι «καθωσπρεπισμοί»... πετάχτηκαν από το παράθυρο.

Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Το πάθος στα Clasico δοκιμάζει τη διπλωματία, την υπομονή και την αντοχή των ποδοσφαιριστών. Οι χειρονομίες ξεφεύγουν συχνά, και μία από αυτές είναι η κίνηση όπου ένα χέρι χτυπάει το μπράτσο του άλλου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Κουμπαρσί γιόρτασε τη νίκη της Μπαρτσελόνα στο Σούπερ Καπ με αρκετές ανάλογες χειρονομίες. Ο νεαρός δεν ήταν ο πρώτος, ούτε θα είναι ο τελευταίος. Υπάρχουν προηγούμενα καταγεγραμμένα ανάλογα περιστατικά στη μνήμη των φιλάθλων.

Ο «ταχυδρομικός κώδικας» του Σούστερ

Ανάμεσά τους, εκείνο του τελικού Κυπέλλου Ισπανίας του 1983, ένας εκρηκτικός αγώνας από την αρχή έως το τέλος, που διεξήχθη στο «La Romareda». Η Μπαρτσελόνα με Μαραντόνα και Σούστερ ξεκινούσε ως φαβορί. Το ματς ήταν ισόπαλο 1-1 μέχρι το τελευταίο λεπτό, όταν ο Μάρκος Αλόνσο με κεφαλιά από σέντρα του Αλμπέρτο έδωσε τη νίκη. Στον αγωνιστικό χώρο, μετά το γκολ, ο Σούστερ πανηγύριζε και… μοίραζε χειρονομίες. Ωστόσο, ο παραλήπτης είχε «ταχυδρομικό κώδικα». Ο μέσος διατηρούσε έντονη αντιπαλότητα με τον συμπατριώτη του Ούλι Στίλικε. «Το αφιέρωσα στον Στίλικε, πάντα υπήρχε πικρία μεταξύ μας. Του είπα, ‘πάρε, αυτό για σένα’».

Τελικός Κυπέλλου 1983 Τζιοβάνι, «μπανάνες» και τιμωρία

Το «Santiago Bernabéu» ήταν η έδρα τον Νοέμβριο του 1997 ενός άλλου Clasico γεμάτου ένταση. Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη 3-2 με γκολ του Τζιοβάνι, που αιφνιδίασε όλους κατευθυνόμενος προς την κερκίδα των Μαδριλένων. Ο ίδιος ονόμασε τις συγκεκριμένες χειρονομίες… μπανάνες. Μετά το παιχνίδι, ο Βραζιλιάνος σταρ εξήγησε την αντίδρασή του: «Έμεινα πολύ ικανοποιημένος. Το έκανα για να προσβάλλω τους οπαδούς της Ρεάλ. Δεν σταμάτησαν να μας χτυπούν.

Έπρεπε να δείξουν λίγη περισσότερη ταπεινότητα». Λίγες ώρες αργότερα, όταν τον ενημέρωσαν για τις συνέπειες της χειρονομίας που ήταν το θέμα συζήτησης στο ισπανικό ποδόσφαιρο, διόρθωσε: «Μου είπαν στο τέλος ότι αυτό θεωρείται προσβολή στην Ισπανία και αμέσως κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν, απλώς να γιορτάσω το γκολ, γιατί είχε καιρό που δεν έπαιζα και το να σκοράρεις ένα καθοριστικό γκολ είναι πάντα κάτι πολύ ιδιαίτερο». Η απολογία δεν συγκίνησε την Ομοσπονδία. Η Επιτροπή Αγώνων επέβαλε ποινή δύο αγώνων στον Βραζιλιάνο.

Η καταιγίδα του Πέπε

Στην καταιγίδα των Clasico του 2011, οι συγκεκριμένες χειρονομίες είχαν την… τιμητική τους. Ο τελικός του Κυπέλλου Ισπανίας στο «Mestalla» κρίθηκε στην παράταση με κεφαλιά του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στον Πίντο. Ο Πορτογάλος σταρ πήγε να πανηγυρίσει. Εκεί εμφανίστηκε ο Πέπε, που… αφιέρωσε τρεις χειρονομίες στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα. Ο κεντρικός αμυντικός, ζήτησε συγγνώμη λίγες ώρες μετά: «Ζητώ συγγνώμη για τις αντιδράσεις μου μετά το γκολ.

Ήταν λόγω ευφορίας, αλλά δεν ενήργησα σωστά. Ζητώ συγγνώμη, πραγματικά». Το Clasico και όλα όσα το περιβάλλουν αναστατώνουν τον χαρακτήρα οποιουδήποτε. Στην περίπτωση του Κουμπαρσί είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί μέχρι στιγμής διατηρούσε καθαρό ιστορικό, γεμάτο διακριτικότητα και προσοχή. Το ποδόσφαιρο δεν καταλαβαίνει από λεπτότητες. Ούτε στη Σαουδική Αραβία.