Σιμεόνε: Δημόσιο συγγνώμη σε Πέρεθ και Βινίσιους για τη συμπεριφορά του στο Super Cup
Δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του στον επεισοδιακό αγώνα της Ατλέτικο με τη Ρεάλ ζήτησε ο Ντιέγκο Σιμεόνε, λίγες ημέρες μετά τα όσα συνέβησαν στον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας. Ο προπονητής των Ροχιμπλάνκος, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Λα Κορούνια, παραδέχθηκε ότι ξεπέρασε τα όρια και ανέλαβε την ευθύνη για τη στάση που επέδειξε στο ματς.
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Φλορεντίνο Πέρεθ και τον κύριο Βινίσιους για ό,τι συνέβη. Δεν ήταν σωστό εκ μέρους μου και το αναγνωρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η ομάδα που κέρδισε άξιζε τελικά την πρόκριση.
🚨 Diego Simeone: “I’d like to apologize to Mr. Florentino Pérez & Mr. Vini Jr. for what happened the other day.
Παράλληλα, στάθηκε και στη δυναμική της Μπαρτσελόνα, λέγοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. «Φτάσαμε πολύ κοντά στο να φέρουμε ισοπαλία. Η Μπαρτσελόνα είναι μια πολύ καλή ομάδα κι έχει ένα πολύ ισχυρό αγωνιστικό στυλ», είπε ο «Τσόλο», που φρόντισε παράλληλα να κάνει σαφές ότι δεν συγχωρεί τα όσα έγινε από την πλευρά της Βασίλισσας μετά το περιστατικό.
Να θυμίσουμε ότι από την πλευρά της Ρεάλ υποστήριζαν ότι ο Σιμεόνε από την αρχή του αγώνα στόχευσε τον Βινίσιους, με συνεχείς προκλήσεις και σχόλια, σε μια προσπάθεια να τον αποσυντονίσει. Η ένταση κορυφώθηκε στο 81ο λεπτό, όταν ο Αργεντινός τεχνικός είχε έντονο διαπληκτισμό τόσο με τον Βραζιλιάνο άσο όσο και με τον Αλόνσο.
