Μετά την ήττα της Ατλέτικο Μαδρίτης από την Ράγιο Βαγιεκάνο, Σιμεόνε και Όμπλακ εξέφρασαν τις διαφορετικές του απόψεις για την κατάσταση της ομάδας.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά την εντυπωσιακή νίκη (4-0) κόντρα στην Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey, προσγειώθηκε ανώμαλα, αφού ηττήθηκε με 3-0 από την Ράγιο Βαγιεκάνο για την 24η αγωνιστική της La Liga. Οι Ροχιμπλάνκος, με βάσει τα αποτελέσματά τους, είναι ή του ύψους ή του βάθους, γεγονός που προκαλεί αρκετό προβληματισμό.

Μετά τον αγώνα ο γκολκίπερ της ομάδας, Όμπλακ, εξέφρασε την απογοήτευσή του: «Φαίνεται ότι πετάξαμε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να χάνουμε έτσι τα παιχνίδια, είναι δύσκολο να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Δεν πρέπει να διαλέγουμε τα παιχνίδια, αλλά να δίνουμε πάντα το μάξιμουμ και έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν το κάνουμε. Η νοοτροπία μας, δεν μας αφήνει να νικάμε συνεχόμενα ματς. Η Ράγιο ήταν καλύτερη, αξίζαμε που χάσαμε σήμερα».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ο Σιμεόνε κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του τερματοφύλακα του, εκφράζοντας την αντίθεσή του: «Δεν συμφωνώ με όσα είπε ο Όμπλακ, η ομάδα δεν διαλέγει τα ματς, απλώς σήμερα δεν παίξαμε καλά. Η αντίπαλός μας ήταν καλύτερη, δεν δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».