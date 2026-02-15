Εντυπωσιακή η ανισορροπία στα πρόσφατα ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης, που παρουσιάζεται ή του ύψους, ή του βάθους.

Με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας από την Ατλέτικο Μαδρίτης τις τελευταίες ημέρες, πραγματικά δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το τι μπορεί να περιμένει κανείς! Βλέπετε, οι Ροχιμπλάνκος παρουσιάζουν μεγάλη αστάθεια, με κάποιους να τους συγκρίνουν εύστοχα με το... Football Manager και το συναισθηματικό rollercoaster που κατά καιρούς έχουν βιώσει όλοι οι παίκτες του δημοφιλούς videogame, όταν η ομάδα τους ανεξήγητα πάει από μεγάλες νίκες σε γκέλες ενάντια σε ουραγούς...

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας την Μπέτις για το Κύπελλο Ισπανίας στις 5 Φεβρουαρίου και τρεις ημέρες αργότερα ηττήθηκε 1-0 στο Μετροπολιτάνο από τον ίδιο αντίπαλο για το πρωτάθλημα - με τους παίκτες της Ατλέτικο να τα ρίχνουν στον... χλοοτάπητα. Τι ακολούθησε; Το εκκωφαντικό 4-0 ενάντια στην Μπαρτσελόνα για το Copa del Rey, το οποίο διαδέχτηκε ο διασυρμός από τη Ράγιο Βαγιεκάνο! Ή του ύψους, ή του βάθους οι Κολτσονέρος...