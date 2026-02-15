Λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης διασύρθηκε με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο!

Φαίνεται πως οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης έμειναν στο εντυπωσιακό 4-0 ενάντια στην Μπαρτσελόνα για το Copa del Rey, καθώς στο εκτός έδρας ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη La Liga εμφανίστηκαν αγνώριστοι και έχασαν με το βαρύ 3-0!

Οι γηπεδούχοι, που προέρχονταν από τρεις συνεχόμενες ήττες, προηγήθηκαν με δυνατό σουτ του Πέρεθ μετά από τρομερή ατομική ενέργεια του Ράτσιου στο 40', ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Βαλεντίν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από ασταθή επέμβαση του Όμπλακ. Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 76' με κεφαλιά του Μεντί, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, προσγειώνοντας απότομα τους Ροχιμπλάνκος.

Ρεάλ Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε στο πρωτάθλημα η Αθλέτικ Μπιλμπάο, που επικράτησε 2-1 της Ρεάλ Οβιέδο εκτός έδρας. Οι Βάσκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την ομάδα του Νταβίντ Κάρμο με γκολ του Σαΐρα με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ωστόσο Χαουρέγκιθαρ (58') και Σανσέτ (71' πέν.) ανέτρεψαν τα δεδομένα για το σύνολο του Ερνέστο Βαλβέρδε, που πανηγύρισε το τρίποντο και άφησε τους νεοφώτιστους στον πάτο της βαθμολογίας. Η δε Αθλέτικ, είναι ένατη στη βαθμολογία της La Liga και στο -3 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.