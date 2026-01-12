Τα χρήματα που θα πάρουν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο και Μπιλμπάο για το Supercopa!

Το Σούπερ Καπ της Ισπανίας ολοκληρώθηκε, με τις τέσσερις ομάδες να αποχωρούν από την Σαουδική Αραβία μερικά εκατομμύρια πλουσιότερες.

Η διοργάνωση του Ισπανικού Σούπερ Καπ ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή (11/01), με την Μπαρτσελόνα να αναδεικνύεται νικήτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2.

Η φετινή έκδοση του θεσμού, η οποία διοργανώθηκε στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας, θα αποφέρει για ακόμη μία φορά σημαντικά έσοδα στις τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν.

Πιο συγκεκριμένα η Μπαρτσελόνα ως νικήτρια του τουρνουά θα λάβει στα ταμεία της το χρηματικό ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έξι από αυτά είναι αποκλειστικά για την συμμετοχή της, ενώ τα υπόλοιπα δύο για την νίκη της στον τελικό.

Από την άλλη, η φιναλίστ του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης, έλαβε το ποσό των 7,4 εκατομμυρίων ευρώ. Έξι αντίστοιχα για την παρουσία της στη διοργάνωση και τα εναπομείναντα 1,4 για τη νίκη της επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στον ημιτελικό.

Τέλος, τα έσοδα των «κολτσονέρος» ανήλθαν στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ (2 για την συμμετοχή τους και 800.000 για την ήττα από την Ρεάλ), ενώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε έφυγε από την χώρα της μέσης Ανατολής κερδισμένη κατά 1,7 εκατομμύρια ευρώ (850.000 για την παρουσία της και αλλά 850.000 για την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό).

Παρόλο που η συμφωνία της Ισπανικής ομοσπονδίας (RFEF) με τη Σαουδική Αραβία ισχύει μέχρι το 2030, η επόμενη διοργάνωση δεν μπορεί να διεξαχθεί εκεί, καθώς οι ημερομηνίες θα συμπίπτουν με το Κύπελλο Ασίας, το οποίο θα διεξαχθεί στην ίδια χώρα. Όπως επιβεβαίωσε ο Ραφαέλ Λουζάν, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το Κατάρ ή το Κουβέιτ θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το Σούπερ Καπ του 2027, επίσης με ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο για τους συμμετέχοντες.

