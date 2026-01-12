Φλικ: «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου, παίξαμε ακριβώς όπως θέλαμε»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, συνεχάρη τους παίκτες του μετά τη νίκη τους στο τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στο χθεσινό Classico και κατέκτησε το τρόπαιο του Σούπερ Καπ Ισπανίας, ολοκληρώνοντας έτσι και επίσημα το εγχώριο τρεμπλ για τη σεζόν 2024-2025.

Ο προπονητής των «Μπλαουγκράνα» Χάνσι Φλικ, ο οποίος έχει το απόλυτο ρεκόρ νικών σε τελικούς, στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, συνεχάρη τους παίκτες του για την νοοτροπία που επέδειξαν, αλλά και για την απόδοση που είχαν στο παιχνίδι.

«Είναι εξαιρετικό, ήταν ένας σημαντικός τελικός, πάντα οι αγώνες εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι εξαιρετικοί. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου, παίξαμε έτσι ακριβώς όπως θέλαμε».

«Δεν έχω πάει στα αποδυτήρια ακόμη, τώρα ακούω πως πανηγυρίζουν και το μόνο που είδα ήταν να χορεύουν. Είμαι πολύ περήφανος, παίξαμε πολύ καλά, διατηρώντας την κατοχή και ελέγχοντας το παιχνίδι. Και στο τέλος, όλη η ομάδα έπαιξε όπως μου αρέσει. Δεν ήταν εύκολο, αλλά παλέψαμε ως ομάδα και τα καταφέραμε».

«Η νοοτροπία του Ραφίνια είναι εντυπωσιακή και δεν είναι μόνο εκείνος. Έχουμε και άλλους σαν αυτόν. Επηρεάζει όλη την ομάδα. Έχασε την πρώτη ευκαιρία, αλλά εκμεταλλεύτηκε την δεύτερη και μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Ήμασταν υπό μεγάλη πίεση, όπως είδατε, αλλά τα κατάφερε εξαιρετικά».

Ο Γερμανός τεχνικός απάντησε ακόμη και για το αν έδωσε κάποια συμβουλή στους ποδοσφαιριστές τους πριν τον αγώνα για να τους εμψυχώσει, αλλά και στο αν αυτή η νίκη θα βοηθήσει την ομάδα ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε όλες τις διοργανώσεις.

«Η συμβουλή μου πριν τον αγώνα ήταν να σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ. Η ομάδα ως σύνολο, όχι εγώ ως προπονητής, ο τρόπος που παίζουν και το τι προσφέρουν στους οπαδούς, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Δεν σκέφτομαι τους προηγούμενους αγώνες. Ο τελικός ήταν πολύ σημαντικός γιατί το να παίζεις εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα δύσκολο».

«Δεν ξέρω, (αν η νίκη αυτή θα ενισχύσει την ομάδα), η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από την περασμένη σεζόν. Ξεκινήσαμε αργά, αλλά τώρα έχουμε επιτυχίες και λειτουργούμε ως σύνολο. Σίγουρα μας δίνει αυτοπεποίθηση, γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Κάναμε επίσης τις σωστές αλλαγές που μας εξασφάλισαν την ισορροπία».

Τέλος ο 60χρόνος προπονητής ευχαρίστησε τους οπαδούς των «Καταλανών» που ταξίδεψαν μέχρι την Σαουδική Αραβία για να στηρίξουν τον αγαπημένο τους σύλλογο, ενώ μίλησε και για την επιστροφή του Αραούχο στην ομάδα, μετά την πολύμηνη απουσία του για λόγους ψυχικής υγείας.

«Ήταν εξαιρετικοί (οι οπαδοί) στον ημιτελικό και σήμερα είδα το ίδιο πράγμα, ήταν εντυπωσιακοί. Παίξαμε πολύ καλά εναντίον της Ρεάλ, αλλά πάλεψαν κι αυτοί μέχρι το τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος με όλα σήμερα».

«Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, το να παίξει και να κερδίσει τον τίτλο (ο Αραούχο) ήταν το πιο σημαντικό. Χαίρομαι που τον βλέπω πίσω σε καλή κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό για τα αποδυτήρια να γυρίσει καλά».

