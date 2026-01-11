Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ραφίνια δίνει το προβάδισμα στους Μπλαουγκράνα (vid)
Ο Ραφίνια σκόραρε ξανά και η Μπαρτσελόνα ανέκτησε το προβάδισμα στο Clasico του ισπανικού Super Cup κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-2).
Η Μπαρτσελόνα ανέκτησε το προβάδισμα στον τελικό του ισπανικού Super Cup κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ραφίνια να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 73' οι Μπλαουγκράνα έκρυψαν την μπάλα, ο Βραζιλιάνος πήρε μες στην περιοχή και έκανε το σουτ χωρίς ισορροπία διαμορφώνοντας το 3-2.
