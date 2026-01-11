Το αστέρι της Μπαρτσελόνα προέβη σε αυτή την περίεργη κίνηση, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (11/1, 21:00).

Σε μια κίνηση που έχει γίνει viral και μεταφράζεται με διαφορετικές... ερμηνείες προέβη ο Λαμίν Γιαμάλ, λίγες ώρες πριν το πρώτο Clasico του 2026.

Το wonderkid της Μπαρτσελόνα «έκρυψε» σχεδόν όλες τις δημοσιεύσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πριν από τον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης (11/1, 21:00), προκαλώντας αναταραχή στους χρήστες.

Συγκεκριμένα, ο 18χρονος άφησε να φαίνονται στο προφίλ του μόλις 3 ποστ, τα οποία μάλιστα αφορούν εμπορικές συνεργασίες και προωθήσεις στις οποίες συμμετέχει, ενώ προηγουμένως υπήρχαν πάνω από 100 δημοσιεύσεις του νεαρού.

Σαν φωτογραφία προφίλ έχει έναν Σαμουράι, ενώ στην περιγραφή υπάρχει η φράση «Samurai Jack». Αφορά μια σειρά κινουμένων σχεδίων ονόματι (προφανώς) «Samurai Jack», στην οποία ο πρωταγωνιστής τα βάζει μόνος του με όλα και με όλους, με υπομονή και επιμονή.

Προφανώς λοιπόν οι περισσότεροι μετέφρασαν αυτή την κίνησή του ως δήλωση ετοιμότητας για το αποψινό ντέρμπι, με τον ίδιο να επιθυμεί να οδηγήσει την ομάδα του στο τρόπαιο.