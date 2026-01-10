Λαπόρτα: «Οι σχέσεις με την Ρεάλ είναι διαλυμένες»

Ο Ζοάν Λαπόρτα έριξε τα βέλη του κατά της Ρεάλ Μαδρίτης λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Ο Ζοάν Λαπόρτα δεν έκρυψε ότι οι σχέσεις της Μπαρτσελόνα με την αιώνιο αντίπαλο της, Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε άσχημη κατάσταση, ρίχνοντας...λάδι στη φωτιά ενόψει του Super Cup Ισπανίας την Κυριακή (11/1).

Ο ισχυρός άνδρας των Μπλαουγκράνα μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον μεγάλο τελικό στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και ξεκαθάρισε ότι η ομάδα διψάει να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ παραδέχθηκε πως οι σχέσεις με τους Μερένγκες δεν είναι καλές χωρίς όμως να σημαίνει ότι λείπει και ο σεβασμός: «Οι σχέσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι κακές, έχουν διαλυθεί. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μας έχουν απομακρύνει.

Αν ήδη ήμασταν διαχρονικοί αντίπαλοι, τώρα διαμορφώνεται μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στη ρήξη των σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Όπως και στη ζωή, όλα μπορούν να εξομαλυνθούν, αλλά αυτό εξαρτάται από τα εμπλεκόμενα μέρη».

Όσον αφορά το αν υπάρχουν φαβορί τόνισε χαρακτηριστικά: «Σε έναν τελικό δεν υπάρχουν φαβορί, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Και οι δύο ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα δυνατά τους όπλα για να νικήσουν. Το ομαδικό μας πνεύμα είναι ανώτερο από του αντιπάλου, όμως και εκείνοι έχουν την ικανότητα να επικρατήσουν, όπως φάνηκε στον ημιτελικό.

Ερχόμαστε δυνατοί στον τελικό, κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και είμαστε πεπεισμένοι ότι, αν αγωνιστούμε με την ίδια ένταση, μπορούμε να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, από την άλλη, άξιζε περισσότερα, αλλά όπως ξαναείπα δεν υπάρχουν φαβορί».