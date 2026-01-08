Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 1-0 ενάντια στην Ατλέτικο με εκτέλεση φάουλ του Βαλβέρδε στο δεύτερο μόλις λεπτό.

Κάτι λιγότερο από δύο λεπτά χρειάστηκε η Ρεάλ Μαδρίτης για να πάρει το προβάδισμα στον τελικό του ισπανικού Super Cup ενάντια στην Ατλέτικο! Σκόρερ για τους Μερένγκες, ο Βαλβέρδε, που με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Όμπλακ, κάνοντας 1-0 από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση.;