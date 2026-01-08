Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης: Γκολάρα με φάουλ ο Βαλβέρδε
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 1-0 ενάντια στην Ατλέτικο με εκτέλεση φάουλ του Βαλβέρδε στο δεύτερο μόλις λεπτό.
Κάτι λιγότερο από δύο λεπτά χρειάστηκε η Ρεάλ Μαδρίτης για να πάρει το προβάδισμα στον τελικό του ισπανικού Super Cup ενάντια στην Ατλέτικο! Σκόρερ για τους Μερένγκες, ο Βαλβέρδε, που με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Όμπλακ, κάνοντας 1-0 από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση.;
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.