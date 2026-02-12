Ο Σερχάτ Πεκμετζί σε συνέντευξή του κατήγγειλε κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος του Άρντα Γκιουλέρ από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε καταγγελίες για bullying σε βάρος του Άρντα Γκιουλέρ από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε ο μέντοράς του, Σερχάτ Πεκμετζί.

Μιλώντας στο «Sports Digitale», ο άνθρωπος που καθοδήγησε τον νεαρό μεσοεπιθετικό στα πρώτα του βήματα υποστήριξε ότι ο 19χρονος βιώνει συστηματική πίεση και απαξίωση από συμπαίκτες του στα αποδυτήρια της Βασίλισσας. «Υφίσταται mobbing (εργασιακή παρενόχληση). Η παρενόχληση προήλθε από τους ίδιους τους παίκτες. Υπάρχει μια ομάδα που δεν μπόρεσε να αποδεχτεί τον Άρντα, δυστυχώς πρόκειται για ποδοσφαιριστές με εγωισμό και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεκμετζί στη συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Πεκμετζή διευκρίνισε ότι ο Γκιουλέρ δεν του έχει παραπονεθεί ανοιχτά, ωστόσο ήταν προετοιμασμένος για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε στη Μαδρίτη. «Του είπα να κάνει υπομονή στις αρχές. Είναι ώριμος και συνειδητοποιημένος, όμως ακόμη κι εκείνος έχει αρχίσει να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει σε εκείνον», σημείωσε, σκιαγραφώντας την ψυχολογική πίεση που φέρεται να αντιμετωπίζει ο νεαρός άσος της Ρεάλ.

Οι ισχυρισμοί του όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ο μέντορας του Τούρκου χαφ συνέδεσε το κλίμα στα αποδυτήρια με ευρύτερες εξελίξεις στον σύλλογο, υποστηρίζοντας ότι η «τοξικότητα» που επικρατεί εκει αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τον ερχομό του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος φέρεται να είπε πως δεν θα αναλάμβανε ποτέ καθήκοντα εκεί εάν δεν έφευγαν συγκεκριμένοι παίκτες με προβλήματα συμπεριφοράς.

Σε μια ακόμη τοποθέτηση, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η Φενέρμπαχτσε είναι «μεγαλύτερος σύλλογος από τη Ρεάλ Μαδρίτης», αναφέροντας ότι ο Γκιουλερ ήταν πολύ πιο ευτυχισμένος στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.