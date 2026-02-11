Ο Πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, δεν άφησε ασχολίαστη την συμφωνία μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA για την Εuropean Super League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με την UEFA για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών και άφησε πίσω της το εγχείρημα της European Super League. Την εξέλιξη αυτή δεν άφησε ασχολίαστη ο Πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, που είναι σε ανοιχτή ρήξη με τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο ισχυρός άνδρας σχολίασε με καυστικό τρόπο την απόφαση του Προέδρου των Μερένγκες να βάλει τέλος στο συγκεκριμένο εγχείρημα, υπενθυμίζοντάς του αυτά που έλεγε πριν λίγο καιρό: «Πριν από περίπου 90 ημέρες, ο Φλορεντίνο Πέρεθ υποστήριζε ότι η συμφωνία με την UEFA θα ήταν ταυτόσημη με υποχώρηση.

Τώρα ξεκινάει η συνήθης φάση, μια διόρθωση να εμφανιστεί ως στρατηγική κίνηση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αλλάζεις, αλλά να αρνηθείς ότι αρνείσαι πως έχει γίνει αλλαγή. Όταν έχεις πραγματική ηγεσία, δεν χρειάζεται να αναδιατυπώνεις όσα είπες πριν από 90 ημέρες. Ένας αγώνας του ενός εναντίον του εαυτού του ήταν αδύνατος».