Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ρούντιγκερ στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο για το ισπανικό Super Cup.

Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται απόψε στον δεύτερο ημιτελικό για το ισπανικό Super Cup, με τον Τσάμπι Αλόνσο να ενδέχεται να στερηθεί των υπηρεσιών του Ρούντιγκερ.

Όπως αναφέρει το COPE, ο Γερμανός αμυντικός προπονήθηκε σε χαλαρούς ρυθμούς την Τετάρτη λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και η παρουσία του στο ματς με τους Ροχιμπλάνκος μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως εάν πράγματι δεν αγωνιστεί ο έμπειρος στόπερ, τη θέση του δίπλα στον Ασένθιο θα πάρει ο Χάουσεν, που είχε μείνει με τη σειρά του εκτός στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Μπέτις, στον οποίον οι Μαδριλένοι επικράτησαν με το εντυπωσιακό 5-1.

Ο Ρούντιγκερ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά φέτος από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να έχει μετρήσει μόλις οκτώ συμμετοχές με τους Μερένγκες για τη σεζόν 2025/26. Την ίδια ώρα, εκτός για την αναμέτρηση με την Ατλέτικο βρίσκονται οι Εμπαπέ και Μιλιτάο, ενώ αμφίβολος είναι επίσης ο Αλεξάντερ-Άρνολντ.