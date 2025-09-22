Το μποϊκοτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται προς τη Χρυσή Μπάλα, με τους Μερένγκες να απέχουν από την εκδήλωση ως οργανισμός αλλά να παρέχουν άδεια στους ποδοσφαιριστές που θέλουν να παρευρεθούν.

Η ώρα πλησιάζει για τη στέψη του καλύτερου ποδοσφαιριστή της προηγούμενης σεζόν στην λαμπερή εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας, με κορυφαίους αστέρες, προπονητές και στελέχη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να δίνουν το παρών στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή βράβευσης. Ωστόσο, θα υπάρξουν και... εξαιρέσεις.

Σε συνέχεια του «πολέμου» που ξέσπασε ένα χρόνο πριν μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και των οργανωτών του βραβείου λόγω της «ήττας» του Βινίσιους που τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία πίσω από τον Ρόδρι, οι ιθύνοντες των Μερένγκες αποφάσισαν να μην ρίξουν νερό στο κρασί τους και θα απέχουν και φέτος από το gala.

Παρόλα αυτά, η Ρεάλ αυτή τη φορά έχει δώσει άδεια στους ποδοσφαιριστές που είναι υποψήφιοι για την κατάκτηση κάποιου βραβείου να παρευρεθούν κανονικά στην εκδήλωση, όμως θα ταξιδέψουν με τη δική τους πρωτοβουλία στη Γαλλία κι όχι κάτω από την αιγίδα του κλαμπ.

Κανένα στέλεχος των Μαδριλένων άλλωστε δεν πρόκειται να είναι παρόν στην τελετή της Χρυσής Μπάλας, όμως μετά το πράσινο φως που παραχωρήθηκε δεν είναι απίθανο να παρευρεθούν ορισμένοι ποδοσφαιριστές των Μερένγκες που μπορεί να τιμηθούν με βραβείο.

Θυμίζουμε πως οι Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Ζούνιορ και Τζουντ Μπέκινγκχαμ βρίσκονται στην τελική λίστα της Χρυσής Μπάλας, ενώ οι Ντιν Χάουσεν και Τιμπό Κουρτουά είναι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή U21 και του καλύτερου τερματοφύλακα αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα, η Κάρολαιν Βέιρ είναι υποψήφια τη Χρυσή Μπάλα, ενώ η Λίντα Καϊσέδο για το βραβείο της καλύτερης νεαρής παίκτριας κάτω των 21 ετών.