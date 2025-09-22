Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε πολύ μακριά από τη μάχη για τη Χρυσή Μπάλα του 2025. Οι λόγοι της κατάρρευσης...

Μόλις ένα χρόνο πριν, ο Βινίσιους Ζούνιορ βρισκόταν μια ανάσα από την κορυφή, μιας και έχασε την πρωτιά για 41 ψήφους. Σημαία της Ρεάλ Μαδρίτης που είχε κατακτήσει πρωτάθλημα και Champions League, θεωρούνταν απόλυτο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα του 2024. Τόσο πολύ, που όταν διέρρευσε πως το βραβείο θα πήγαινε στον Ρόδρι, ο ίδιος και η Ρεάλ αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν στη γιορτή του Παρισιού, μια κίνηση ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη και συμβολική. O Βινίσιους ένιωθε πως εκείνη ήταν η μεγάλη του ευκαιρία και του ξέφευγε μέσα από τα χέρια.

Έναν χρόνο μετά, η αντίθεση είναι τεράστια. Στην απονομή του 2025, ο Βραζιλιάνος βρέθηκε μόλις στη 16η θέση. Μια πτώση που αντικατοπτρίζει ωμά την πρόσφατη πορεία του. Μια διαρκής αγωνιστική κάμψη που άλλαξε την τροχιά της καριέρας του. Από εκείνο το ψυχολογικό χτύπημα και μετά, ο Βινίσιους δεν ξαναβρήκε τον ίδιο εαυτό.

Αν με τον Κάρλο Αντσελότι ήταν αναντικατάστατος, με τον Τσάμπι Αλόνσο δεν ισχύει το ίδιο. Ο νέος, απαιτητικός και μεθοδικός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης κατέστησε σαφές πως η ομάδα του δεν περιστρέφεται γύρω από τον Βινίσιους. Ο ρόλος του παραμένει σημαντικός, αλλά όχι καθοριστικός. Ο Βραζιλιάνος έχει επισκιαστεί τόσο από την άφιξη του Μπαπέ όσο και από τη φιλοσοφία του Ισπανού τεχνικού, όπου το ατομικό ταλέντο περνά σε δεύτερη μοίρα.

Σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Μπάλα, ο Βινίσιους γνωρίζει πως το 2024 ήταν η μεγάλη του στιγμή. Ένα βραβείο που θα επισφράγιζε την καριέρα του και που τώρα μοιάζει να απομακρύνεται. Με τον Μπαπέ δίπλα του, οι πιθανότητες μειώνονται δραματικά. Θα κατακτούν τα ίδια τρόπαια, αλλά ο Γάλλος θα σκοράρει περισσότερο και θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στα ΜΜΕ. Η λογική του ποδοσφαίρου, αλλά και του ίδιου του θεσμού δεν είναι με το μέρος του.

Η μόνη διέξοδος για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας περνά από μια θεαματική αλλαγή πορείας. Μόνο μια εκτόξευση της απόδοσής του, σε συνδυασμό με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Μουντιάλ του 2026, θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στο προσκήνιο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πως σήμερα απέχει πολύ από τα φαβορί και ζει την πιο δύσκολη περίοδο της παρουσίας του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εικόνα εκείνου του ασταμάτητου ποδοσφαιριστή που άγγιξε τη Χρυσή Μπάλα έχει ξεθωριάσει. Το ζητούμενο πλέον είναι αν ο Βινίσιους θα βρει τη δύναμη να γίνει ξανά ο παίκτης που έκανε άνω - κάτω την Ευρώπη.