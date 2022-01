Αναβολή στη σημερινή προπόνηση (14/1) της Αθλέτικ Μπιλμπάο ενόψει του τελικού στο ισπανικό Super Cup, καθώς η πόλη που διαμένει κατακλύστηκε από αμμοθύελλα!

Η Σαουδική Αραβία μπορεί να γεμίζει τις τσέπες των ισπανικών ομάδων για να την επισκέπτονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο διεξαγωγής του Super Cup, όμως δεν είναι όλα... ρόδινα από την μεταξύ τους συμφωνία.

Κάτι που συνειδητοποίησε με τον χειρότερο τρόπο η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία δυο μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (16/1) αναγκάστηκε να αναβάλλει την προγραμματισμένη της προπόνηση λόγω αμμοθύελλας!

Μέσα σε μισή ώρα η πόλη Ριγιάντ που φιλοξενεί τους Βάσκους κατακλύστηκε από θυελλώδεις ανέμους, με συνέπεια οι ιθύνοντες της ομάδας να ακυρώσουν τη σημερινή προπόνηση και αντ΄αυτού να δώσουν οδηγία σε όλους τους ποδοσφαιριστές να παραμείνουν στο ξενοδοχείο.

#StrayKids_in_Riyadh cancelled due to sandstorm



Be safe everyone! #StrayKids_in_Riyadh pic.twitter.com/L2CHrP5TvM