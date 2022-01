Οι οπαδοί της Ρεάλ δεν ξεχνάνε εύκολα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γι' αυτό και μετά το γκολ του Φεντερίκο Βαλβέρδε πανηγύριζαν με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Πορτογάλου, θέλοντας να πικάρουν την Μπαρτσελόνα.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε με το γκολ που πέτυχε στην παράταση χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στην Ρεάλ, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά του Super Cup Ισπανίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να μην αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα των «μερένγκες», ωστόσο η παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, όπου διεξήχθη το ματς, ήταν αισθητή.

Οπαδοί της Ρεάλ, λίγο μετά την επίτευξη του γκολ από τον Βαλβέρδε, πανηγύριζαν έξαλλα στις κερκίδες, κάνοντας τον περίφημο πανηγυρισμό του Πορτογάλου αστέρα.

Cristiano Ronaldo isn't at Real Madrid anymore, but the entire stadium made sure to scream 'SIUUUUU' after Valverde's winner 😂 pic.twitter.com/eHPhcZLKdu January 12, 2022

Os brasileiros fizeram tudo e deixou o Valverde na cara



E meteu um ala Cristiano Ronaldo#ElClasico

pic.twitter.com/IURD5kyHCn — #goRESENHÃO (@canalresenhao) January 12, 2022