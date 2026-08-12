Κόντης: «Ήμουν σίγουρος μετά το 2-2 ότι το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει»

Σίγουρος ότι ο ΟΦΗ θα έπαιρνε το τρόπαιο στα πέναλτι επί της ΑΕΚ ήταν ο Χρήστος Κόντης.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε το Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι επί της ΑΕΚ, με τον τεχνικό των Κρητικών, Χρήστο Κόντη να δηλώνει στον ΣΚΑΪ ότι ήταν σίγουρος ότι στη... ρώσικη ρουλέτα οι παίκτες του θα ήταν αυτοί που θα σήκωναν το τρόπαιο.

Όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στον ΣΚΑΪ:

«Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Ήμουν σίγουρος πως θα το πάρουμε στα πέναλτι, ειδικά με την απόδοση που είχαμε και την υπερπροσπάθεια. Ένα μπράβο στα παιδιά μας. Έπρεπε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Μέχρι το γκολ μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα».