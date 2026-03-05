Τελικά αξίζει να κάνει κίνηση ο Παναθηναϊκός για τον Ρενάτο το καλοκαίρι;

Το βράδυ που ο Ρενάτο έδωσε ψήγματα του τεράστιου ταλέντου του για πρώτη φορά με την πράσινη φανέλα κι έδωσε λόγους στον Παναθηναϊκό να «προβληματιστεί».

Η πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 4-1 στη Λεωφόρο για το εξ' αναβολής παιχνίδι των δύο από την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague είχε πολλαπλά οφέλη για το «τριφύλλι», πέραν του βαθμολογικού που είναι το προφανές.

Ένα από τα πιο σημαντικά αγωνιστικά οφέλη του ήταν η εμφάνιση του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος τον τελευταίο μήνα δηλώνει «παρών» στα τεκταινόμενα των «πρασίνων».

Μπορεί ακόμη να μην γίνεται αυτό με τη συνέπεια των άλλων παικτών, που μπορούν να παίρνουν συνεχόμενα 90λεπτα, όμως έστω κι έτσι, αρχίζει να δείχνει μία συνέπεια όντας διαθέσιμος στα σημαντικά ματς που τον χρειάζεται η ομάδα ανακτώντας σιγά σιγά ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

Το ερώτημα όμως που γεννάται έπειτα από τη χθεσινή του εικόνα είναι το αν αξίζει ο Παναθηναϊκός να μπει το καλοκαίρι στη διαδικασία να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.

Η ποιότητα που ξεχειλίζει και η συνέπεια που προβληματίζει

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας πως ακόμα και αν οι «πράσινοι» πάρουν την απόφαση να κάνουν μία κίνηση για να τον κάνουν δικό τους, δεν είναι στο δικό τους χέρι.

Βλέπετε στην τρέχουσα συμφωνία δανεισμού με την Παρί Σεν Ζερμέν, που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι, δεν έχει προβλεφθεί οψιόν αγοράς.

Ο Πορτογάλος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με τους Παριζιάνους, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν σκοπό να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, αφού παίζουν πλέον ένα ποδόσφαιρο που εκείνος δεν μπορεί εύκολα να υπηρετήσει με τους ρυθμούς και την ένταση που απαιτείται στο επίπεδο αυτό.

Επομένως θα είναι θετικοί στην παραχώρηση του παίκτη, ειδικά από τη στιγμή που μπαίνει και στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Ωστόσο δεν παύει αυτή να είναι μία μετακίνηση για την οποία θα απαιτηθούν κάποια σεβαστά χρήματα μόνο και μόνο για το συμβόλαιο του παίκτη.

Πάμε, λοιπόν, να ζυγίσουμε τα δεδομένα γύρω από την περίπτωση του Ρενάτο.

Δεδομένα το μεγάλο θετικό του Ρενάτο είναι η ποιότητά του. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που αν δεν παρουσίαζε τα προβλήματα αυτά που έχει βγάλει, δεν θα περνούσε ποτέ ούτε απ' έξω από την χώρα μας ότι λεφτά και να του δίναμε.

Στα καλά του η πολύ καλή τεχνική του συνδυαζόταν από μία ένταση αντίστοιχου επιπέδου και αυτά δημιουργούσαν μαζί έναν εκρηκτικό συνδυασμό.

Αυτή τη στιγμή το δεύτερο στοιχείο έχει εκλείψει, ωστόσο και μόνο με το πρώτο είναι στιγμές που κάνει τη διαφορά. Η ικανότητα που έχει να παίζει με τη μία τη μπάλα σε κλειστούς χώρους, η συνήθειά του να γίνεται συνεχώς διαθέσιμος στον συμπαίκτη του και να του δίνει μία επιλογή πάσας, αλλά και ο έλεγχος που έχει με τη μπάλα στα πόδια του κερδίζοντας φάουλ και ανάσες στους συμπαίκτες του είναι πολύ σημαντικά.

Και όχι μόνο αυτά. Το πως βλέπει το γήπεδο κι ανοίγει το παιχνίδι των «πρασίνων», αλλά και το vision που διαθέτει βγάζοντας κάθετες είναι εξίσου σημαντικά.

Το μεγάλο αρνητικό που έχει είναι η συνέπεια που δεν μπορεί να επιδείξει στον βαθμό που απαιτείται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τον μεγάλο αριθμό αγώνων και τις λιγοστές μέρες ξεκούρασης ανάμεσα σ' αυτούς.

Μία ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, που παλεύει κάθε χρόνο σε τρεις διοργανώσεις, έχει μεγάλα διαστήματα στη σεζόν, που μπορεί να παίζει ανά 3-4 μέρες.

Και προφανώς θέλει τους ποδοσφαιριστές να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαθέσιμοι γίνεται. Στο διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα εκείνος έχει χάσει αρκετά παιχνίδια λόγω αυτών των μυϊκών προβλημάτων που συχνά παρουσιάζει.

Τα προβλήματα αυτά που συχνά παρουσιάζονται το κάνουν δύσκολο για μία ομάδα να βασιστεί σε κείνον ως έναν παίκτη που θα πάρει 40-50 παιχνίδια τη σεζόν, τα περισσότερα εκ των οποίων ως βασικός.

Πράγμα που σημαίνει πως ο μόνος ρόλος για τον οποίο θα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς να υπάρχει ρίσκο για την ομάδα είναι του συμπληρωματικού, που θα κάνει λιγότερα ματς από τους άλλους, αλλά θα δώσει πράγματα με την μεγάλη του ποιότητα.

Επομένως το ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της σεζόν είναι το αν αξίζει να επενδύσει για κείνον τα χρήματα που θα χρειαστούν βάσει των διαπραγματεύσεων που θα κάνει με τις άλλες δύο πλευρές για να τον κάνει δικό του είτε με δανεισμό ξανά είτε με κανονική μεταγραφή, δεχόμενος πως θα πάρει από κείνον συγκεκριμένα πράγματα και όχι ένα πλήρες πακέτο.