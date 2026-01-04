Ολυμπιακός για τον κόσμο: «Η στήριξή σας ήταν απίστευτη για ακόμα μια φορά»
Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμα ένα τρόπαιο στην τεράστια συλλογή του καθώς επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και κατέκτησε το Super Cup.
Η ΠΑΕ έκανε ειδική ανάρτηση στα social media και απευθύνθηκε προς τους οπαδούς της ομάδας που ταξίδεψαν στην Κρήτη και βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου για να στηρίξουν τους παίκτες.
Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η στήριξή σας ήταν απίστευτη για ακόμα μια φορά! Σας ευχαριστούμε!».
❤️🤍🔥 Η στήριξή σας ήταν απίστευτη για ακόμα μια φορά! Σας ευχαριστούμε! pic.twitter.com/aCICsepDat— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 4, 2026
