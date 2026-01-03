Μεντιλίμπαρ: «Ο ΟΦΗ μας δυσκόλεψε, με υπομονή πήραμε το τρόπαιο»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην υπομονή που έδειξαν οι παίκτες για να πάρουν στην παράταση το Σούπερ Καπ.

Μιλώντας στο Mega μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε τις δυσκολίες που έβαλε στους ερυθρόλευκους ο ΟΦΗ και στάθηκε στην υπομονή που έδειξαν οι παίκτες του.

«Ήρθαμε με στόχο να κερδίσουμε. Μας δυσκόλεψε ο ΟΦΗ. Είχαμε υπομονή και στην παράταση τα καταφέραμε να πάρουμε τον τίτλο», σχολίασε αρχικά και στη συνέχεια πρόσθεσε σχετικά με τη συνέχεια της σεζόν και για τον Καλογερόπουλο:

«Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όλους τους παίκτες που έρχονται από ακαδημίες. Συνήθως κοιτάμε τις μεταγραφές από τον εξωτερικό, αλλά εδώ έχουμε τον Τζολάκη, τον Κωστούλα που έφυγε, τον Μουζακίτη, τον Καλογερόπουλο και όλοι αυτοί έχουν μεγάλη αξία».