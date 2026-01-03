Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Ο Καλογερόπουλος έκανε το 2-0 με κεφαλιά
Ο Αλέξης Καλογερόπουλος στο 107' σφράγισε την κατάκτηση του Super Cup για τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΟΦΗ.
Ο 21χρονος στόπερ είναι ουσιαστικά και ο πρωταγωνιστής του τελικού. Στο 88' πήρε τη θέση του τραυματία Μπιανκόν και κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 του Ταρέμι, ενώ στο 107' έκανε το 2-0.
Ο Αποστολάκης εκτός περιοχής έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο χορτάρι και χωρίς λόγο έπιασε τη μπάλα με το χέρι. Έδωσε φάουλ εκτός περιοχής στον Ολυμπιακό, το οποίο εκτέλεσε θαυμάσια από δεξιά με το αριστερό ο Μουζακίτης, ο Χριστογεώργος βγήκε και δεν βγήκε και με καρφωτή κεφαλιά ο Καλογερόπουλος σημείωσε το 2-0.
Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού
