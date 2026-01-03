Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζέλσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ.

Φοβερό φινάλε στο τέλος της κανονικής διάρκειας του τελικού του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ που διεξάγεται στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα στο 9ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι τυπικά γηπεδούχοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου με τον Ζέλσον με το γκολ να κυρώνεται ως οφσάιντ.

Ο Ζέλσον σκόραρε μετά το γύρισμα του Γιάρεμτσουκ με τον Ουκρανό σέντερ φορ να φεύγει από θέση οφσάιντ όπως φάνηκε και από το ημιαυτόματο μηχάνημα και έτσι το τέρμα ακυρώθηκε.

Τέσσερα λεπτά πιο πριν και συγκεκριμένα στο 90+5' ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί μια ανάσα από το να κάνει το 1-0, αλλά ο Χριστογεώργος με εξαιρετική επέμβαση σταμάτησε το φάουλ του Ροντινέι.