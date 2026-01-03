Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κινήθηκαν οργανωμένα προς το Παγκρήτιο για να πάρουν θέση στις κερκίδες για το Super Cup με τον ΟΦΗ.

Βάφτηκε... ερυθρόλευκη η παραλιακή στο Ηράκλειο όπου εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού κινήθηκαν οργανωμένα προς το Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι φίλοι των Πειραιωτών, με τη συνοδεία αστυνομίας, συγκεντρώθηκαν στο ύψος του Ιστορικού Μουσείου και από εκεί ξεκίνησαν με τα πόδια προς το γήπεδο προκειμένου να πάρουν θέση στις κερκίδες.

Να θυμίσουμε ότι η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00.