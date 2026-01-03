Ερυθρόλευκη... απόβαση στην Κρήτη καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1) έφτασαν στο νησί αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού για το Super Cup με τον ΟΦΗ.

Η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Super Cup έφτασε. Στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η πρώτη σέντρα στο Παγκρήτιο όπου θα αναβιώσει η εικόνα της διοργάνωσης μετά από 18 χρόνια και θα βρεθούν αντιμέτωποι ο ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό.

Αμφότεροι θα έχουν τη στήριξη του κόσμου τους, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να κάνουν απόβαση στο νησί. Κάτι τέτοιο συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1) όπου φίλοι των Πειραιωτών έφτασαν στο Ηράκλειο με πλοίο της γραμμής

Μιλάμε για περίπου 400 άτομα, τα οποία οργανωμένα και συνοδεία αστυνομικών, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.