Ολυμπιακός: Έφτασαν στην Κρήτη με πλοία της γραμμής οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων»
Η ώρα της μεγάλης επιστροφής του Super Cup έφτασε. Στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η πρώτη σέντρα στο Παγκρήτιο όπου θα αναβιώσει η εικόνα της διοργάνωσης μετά από 18 χρόνια και θα βρεθούν αντιμέτωποι ο ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό.
Αμφότεροι θα έχουν τη στήριξη του κόσμου τους, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να κάνουν απόβαση στο νησί. Κάτι τέτοιο συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1) όπου φίλοι των Πειραιωτών έφτασαν στο Ηράκλειο με πλοίο της γραμμής
Μιλάμε για περίπου 400 άτομα, τα οποία οργανωμένα και συνοδεία αστυνομικών, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.
