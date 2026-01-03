Η πιθανή ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη για το Super Cup μεταξύ του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο Στάδιο (3/1, 17:00 - Mega).

Ο ΟΦΗ θα μπει στο 2026 με μεγάλη... πρόκληση τίτλου. Οι φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας της περασμένης σεζόν θα αντιμετωπίσουν το απόγευμα του Σαββάτου (3/1, 17:00 - Mega) τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, για το πρώτο Super Cup μετά από 18 χρόνια.

Ο Όμιλος θα αγωνιστεί 13 μέρες μετά την ήττα του από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ματς που εάν η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν πιο εύστοχη στις ευκαιρίες που της δόθηκαν θα μπορούσε να φύγει με αποτέλεσμα. Κόντρα στον Δικέφαλο ο ΟΦΗ αγωνίστηκε με τριάδα στην άμυνα (3-5-2 με Φούντα, 3-4-3 μετά την είσοδο του Σενγκέλια) σε ένα «πείραμα» που βγήκε με βάση την απόδοση της ομάδας.

Εφόσον ο τεχνικός των Κρητικών επιμείνει σε ανάλογη διάταξη, ο Λίλο αναμένεται να είναι στην εστία, με τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς μπροστά του. Γκονθάλεθ - Χατζηθεοδωρίδης θα είναι δεδομένα στα άκρα, ενώ για το κενό του Καραχάλιου (εκτός αποστολής λόγω της απώλειας του πατέρα του) στο πλευρό του Ανδρούτσου ο Mπαΐνοβιτς έχει περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τον Βούκοτιτς.

Σαλσέδο και Νους θα είναι δεδομένα στη γραμμή κρούσης και μένει να φανεί εάν την τελευταία θέση θα καλύψει ο Φούντας ή ο Θεοδοσουλάκης, με τον δεύτερο να έχει κάνει περισσότερες προπονήσεις, αλλά να έχει μεγαλύτερο διάστημα αποχής. Στο ενδεχόμενο που ο Χρήστος Κόντης επιλέξει το 4-4-2 που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο τότε ο Κωστούλας θα «θυσιαστεί» από την άμυνα, ώστε να... χωρέσουν μπροστά τα επιθετικά ατού της ομάδας.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Εκτός του Καραχάλιου στην αποστολή δεν βρίσκονται ο Ράκονιτας και ο Λέουις, ενώ συμπεριλήφθηκαν τα δυο μεταγαφικά αποκτήματα της ομάδας, Άαρον Ισέκα και Αχιλλέας Πούγγουρας.

Η 23αδα του ΟΦΗ για το Super Cup: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης.