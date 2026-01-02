Στο Super Cup μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού θα ισχύσει ο κανονισμός του Κυπέλλου Ελλάδας για χρησιμοποίηση παίκτη U21. Tι ισχύει σε ενδεχόμενο ισοπαλίας.

Το 2026 θα εκκινήσει ποδοσφαιρικά από το Ηράκλειο με το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου μεταξύ του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού. Οι φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν στις 17:00 τους νταμπλούχους στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Αξιοσημείωτο για αυτό τον θεσμό που επιστρέφει έπειτα από 18 χρόνια είναι πως θα ισχύσει ο κανονισμός για υποχρεωτική συμμετοχή ποδοσφαιριστή γεννημένου από το 2004 κι έπειτα, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Σε περίπτωση αλλαγής ο συγκεκριμένος παίκτης θα πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που πληροί τα ως άνω κριτήρια. Μόνο στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή δεν θα ισχύει ο κανονισμός.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού υπάρχουν οι Μουζακίτης, Καλογερόπουλος, Πνευμονίδης, Λιατσικούρας και οι νεαροί τερματοφύλακες Μπότης - Κουράκλης. Aπό την πλευρά του ΟΦΗ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αποστολή, όμως οι Κρητικοί έχουν πολλούς παίκτες στις τάξεις τους που πληρούν τα κριτήρια, όπως οι Θεοδοσουλακης και Αποστολάκης.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια; Ο κανονισμός προβλέπει ημίωρη παράταση και εφόσον δεν υπάρξει νικητής, τότε το τρόπαιο θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Φυσικά ο κανονισμός για τον παίκτη U21 ισχύει και στο έξτρα ημίωρο.