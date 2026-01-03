Η προϊστορία στη διοργάνωση Super Cup. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια κι ακολουθεί ο Παναθηναϊκός.

Το Super Cup επιστρέφει έπειτα από 18 χρόνια και το τρόπαιο θα διεκδικήσουν σήμερα Ολυμπιακός και ΟΦΗ.

Είναι ο δέκατος τελικός στη συγκεκριμένη διοργάνωση και οι κάτοχοι είναι τρεις. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το έχουν διεκδικήσει τρεις ομάδες της περιφέρειας, η ΑΕΛ Novibet, ο ΟΦΗ και η Καστοριά, αλλά καμία δεν κατάφερε έως τώρα να το κατακτήσει. Σημαντικό επίσης είναι ότι οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα έναντι των Πρωταθλητών.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ:

«Ο μεγάλος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2026 στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το Παγκρήτιο πρόκειται για το τρίτο γήπεδο που φιλοξενεί το θεσμό, μετά το ΟΑΚΑ και το «Γ. Καραϊσκάκης».

Θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός, νταμπλούχος Ελλάδας 2024-25, και ο ΟΦΗ, φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της προηγούμενης σεζόν.

Η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά που Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διαγωνιστούν σε Super Cup.

Η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν για το Super Cup ήταν το 1987 στο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0.

O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών.

Έχουν διεξαχθεί εννέα συνολικά αναμετρήσεις μεταξύ Πρωταθλητών και Κυπελλούχων.

Οι Κυπελλούχοι έχουν το προβάδισμα με πέντε κατακτήσεις.

Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την «Ένωση».