Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, έδωσε το παρών στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την τελευταία προπόνηση της ομάδας του ενόψει Super Cup.

Ο ΟΦΗ θα μπει στο 2026 με ματς τίτλου. Στις 3 Ιανουαρίου οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο για το πρώτο Super Cup που θα διεξαχθεί ύστερα από 18 χρόνια .

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ματς με τους Πειραιώτες με τελευταία προπόνηση στη νέα έδρα τους, η οποία αποτελεί και το γήπεδο διεξαγωγής του Super Cup.

Στο πλευρό της ομάδας του βρίσκεται και ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση των παικτών του Χρήστου Κόντη, ώστε να δείξει έμπρακτα τη στήριξη του στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία τους να σηκώσουν τρόπαιο στην πόλη τους.

Ο ΟΦΗ δημοσίευσε video με στιγμές από το πρόγραμμα της προπόνησης. Θυμίζουμε πως από χθες μπήκε στις προπονήσεις και ο Ταξιάρχης Φούντας.