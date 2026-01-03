Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Αντάμωμα σε Super Cup ύστερα από 39 χρόνια!

Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα συναντηθούν σε τελικό Super Cup έπειτα από το 1987.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θ'αναμετρηθούν στο Παγκρήτιο, ώστε να διεκδικήσουν το Super Cup.

Είναι ο δεύτερος τελικός Super Cup με τη συμμετοχή των συγκεκριμένων ομάδων. Η πρώτη τους κόντρα ήταν το 1987! Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ:

«Την 3η Ιανουαρίου 2026 Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν στο Παγκρήτιο στάδιο το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς σε έναν αγώνα που ανοίγει την "αυλαία" του ποδοσφαιρικού έτους και βρίσκει τους δύο φιναλίστ σε Super Cup ύστερα από 39 χρόνια!

Super Cup 1987

Οι δύο ομάδες συναντώνται και πάλι σε Super Cup ύστερα από 39 χρόνια και συγκεκριμένα από την 29η Αυγούστου 1987, όταν ο Πρωταθλητής της σεζόν, Ολυμπιακός, αντιμετώπισε στο ΟΑΚΑ τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στον δεύτερο μόλις τελικό στην ιστορία του Super Cup.

Σε μια ακόμη ποδοσφαιρική γιορτή, σε έναν αγώνα με ευκαιρίες εκατέρωθεν οι "ερυθρόλευκοι" νίκησαν 1-0 χάρις στο γκολ του Πέτρου Ξανθόπουλου στο 65’, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την καταπληκτική κάθετη πάσα του Ζελελίδη και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ και παράλληλα ανέδειξε τον Ολυμπιακό υπερπρωταθλητή της σεζόν.

Τα στοιχεία του αγώνα:

Super Cup 1987

29/08/1987, 21:30

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 1-0 (65' Ξανθόπουλος)

Στάδιο: ΟΑΚΑ

Διαιτητής: Γεράσιμος Γερμανάκος

Ολυμπιακός: Καζιμιέρσκι, Μίχος, Αλεξίου, Αποστολάκης, Μπονόβας, Ξανθόπουλος, Καπουράνης, Κωστίκος (81' Παπαχρήστου), Μητρόπουλος (86' Παπαθεοδώρου), Ζελελίδης, Ψεύτης.

ΟΦΗ: Χοσάδας, Τσινός, Ανδρεανίδης, Γκουλής, Μιχαλίτσιος, Πατμετζής (67′ Τσίμπος), Νιόπλιας, Παπαβασιλείου, Ισις, Σαμαράς, Χαραλαμπίδης (81′ Μαρινάκης)».

Βίντεο από το ματς του 1987