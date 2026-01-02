Ολυμπιακός: «Έφυγαν» περισσότερα από 6.000 εισιτήρια από τον κόσμο του για το Super Cup
Ένα 24ωρο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης στο Ηράκλειο και έχουν ήδη «φύγει» περισσότερα από 6.000 εισιτήρια! Ο λαός του Ολυμπιακού σπεύδει με δυναμικό τρόπο να κλείσει μια θέση στο στάδιο του Ηρακλείου, ώστε να δει από κοντά την ομάδα των Πειραιωτών να διεκδικεί το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς με στόχο φυσικά να το κατακτήσει.
Η διάθεση των εισιτηρίων - και ενώ ήδη έχουν διατεθεί πάνω από 6.000 εισιτήρια, όπως προαναφέραμε - θα συνεχιστεί μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός έως το Σάββατο 3/12 στις 16:00. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε ξανά την σχετική ανακοίνωση: https://www.olympiacos.org/2025/12/21/ta-eisitiria-tou-agona-olympiakos-ofi/
