Ο Ταξιάρχης Φούντας προπονήθηκε κανονικά και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το Super Cup μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού.

Η προπόνηση της Πρωτοχρονιάς αναμενόταν πως θα ήταν κομβική για τη συμμετοχή του Ταξιάρχη Φούντα στο Super Cup της 3ης Ιανουαρίου μεταξύ του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού. Εν τέλει τα νέα που ήρθαν από το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο ήταν ευχάριστα για τον Όμιλο.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και συνεπώς μπορεί να υπολογίζεται από τον Χρήστο Κόντη. Θυμίζουμε πως ο Φούντας είχε αποχωρήσει από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τραυματισμό στο δικέφαλο.

Το πρώτο πρόγραμμα του 2026 περιλάμβανε αγωνιστικό παιχνίδι και στατικές φάσεις. Ο ΟΦΗ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το Super Cup την Παρασκευή (2/1), με προπόνηση που θα γίνει στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, 24 ώρες πριν τη σέντρα του ματς με τους Πειραιώτες στο Ηράκλειο.

Στις 19:00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα Τύπου του Παγκρήτιου κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία θα μιλήσουν ο Χρήστος Κόντης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και από ένας ποδοσφαιριστής των φιναλίστ.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ θα έχει δυναμική παρουσία φιλάθλων στο πλευρό του, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχουμε Sold Out.