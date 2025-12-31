Ο Ταξιάρχης Φούντας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης του ΟΦΗ, τρεις μέρες πριν το Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Ευχάριστη εξέλιξη προέκυψε από την τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ για το 2025. Ο Ταξιάρχης Φούντας συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης και αύξησε τις πιθανότητες του ώστε να είναι ετοιμοπόλεμος για το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Ομίλου προπονήθηκαν κανονικά και υπολογίζονται από τον Χρήστο Κόντη ενόψει του μεγάλου ματς με τους Πειραιώτες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πρωτοχρονιά, στις 12:30 και μένει να φανεί εάν ο Φούντας θα καταφέρει να βγάλει το πλήρες πρόγραμμα, ώστε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.