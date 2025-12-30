Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και είναι έτοιμος για το Super Cup μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού. Ανεβαίνει ο Ταξιάρχης Φούντας.

Με μια ευχάριστη εξέλιξη συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του, επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

Από την πλευρά του ο Ταξιάρχης Φούντας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα σε έντονο ρυθμό. O διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι έτοιμος για το μεγάλο ματς με τους Πειραιώτες.

Το πρόγραμμα των παικτών του ΟΦΗ περιλάμβανε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και αγωνιστικά παιχνίδια. Επόμενη προπόνηση και τελευταία του 2025 έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη (31/12), στις 11:00.

Θυμίζουμε πως ήδη περισσότεροι από 6.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο και το Sold Out των εισιτηρίων φαντάζει θέμα χρόνου.