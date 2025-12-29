Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συμμετείχε σε μέρος της προπονήσης του ΟΦΗ, ενώ ο Ταξιάρχης Φούντας γυμνάστηκε ατομικά.

Σε εξέλιξη είναι η προτοιμασία του ΟΦΗ για το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο. Από την προπόνηση της Δευτέρας (29/12) προέκυψε ένα ευχάριστο νέο, καθώς ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συμμετείχε σε μέρος τoυ κανονικού προγράμματος.

Ο νεαρός φορ είχε τραυματιστεί στις 6 Δεκεμβρίου στον αγώνα με τους Πειραιώτες στο Φάληρο και πλέον είναι υπέρ του οι πιθανότητες για να είναι έτοιμος για το Super Cup. Από την άλλη ο Ταξιάρχης Φούντας συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμ και η συμμετοχή του στο μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό παραμένει αμφίβολη.

Το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών του Χρήστου Κόντη περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Η επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (30/12), στις 11:00.

Θυμίζουμε πως ήδη περισσότεροι από 6.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο και το Sold Out των εισιτηρίων φαντάζει θέμα χρόνου.