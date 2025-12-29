Ο ΟΦΗ έχει διαθέσει 6.000 εισιτήρια για το Super Cup και έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του σε τέσσερις θύρες του Παγκρήτιου.

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και το Sold Out είναι κοντά.

Μέχρι στιγμής 6.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους στο γήπεδο, ενώ θυμίζουμε πως συνολικά οι Κρητικοί είχαν πάρει 8.380 μαγικά χαρτάκια. Aξιοσημείωτο πως έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια στις θύρες 12, 14, 15 και 19.

H σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ γαι τα εισιτήρια

«Στις 3 Ιανουαρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Betsson Super Cup!

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται δυναμικά! Μην περιμένεις! Εισιτήρια διαθέσιμα μόνο στις Θύρες 13 (20 ευρώ), 16 και 17 (10 ευρώ)!

Απόκτησε κι εσύ το εισιτήριό σου ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας στην ενότητα "ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ".

Για την αγορά εισιτηρίου στον τελικό του Betsson Super Cup είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η «Κάρτα Φίλου ΟΦΗ» της σεζόν 2025-26, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Όσοι φίλαθλοι έχουν ήδη στην κατοχή τους Κάρτα Φίλου ΟΦΗ για την φετινή σεζόν, είτε για εισιτήρια διαρκείας είτε για μεμονωμένους αγώνες, ΔΕΝ χρειάζεται να την εκδώσουν ξανά. Επίσης, η Κάρτα Φίλου δεν απαιτείται για παιδιά έως 15 ετών.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (δίπλα στη θύρα 9) θα είναι ανοικτά καθημερινά (εκτός 1/1) από τις 10:00 ως τις 18:00 για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας!

• www.oficretefc.com

• 2810 254674 & 2810 314402

• [email protected]».