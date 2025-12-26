Περίπου μία εβδομάδα πριν τη σέντρα του Super Cup περισσότεροι από 5.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους.

Ο ΟΦΗ στο πρώτο του παιχνίδι για το 2026 θα αντιμετωπίσει στις 3 Ιανουαρίου τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο για το πρώτο Super Cup μετά από 18 χρόνια, στο ματς που θα κορυφωθούν οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του Ομίλου.

Οι Κρητικοί θα διεκδικήσουν τίτλο στην έδρα τους και αναμενόμενα θα έχουν δυναμική στήριξη από τους φιλάθλους τους. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν διατεθεί περισσότερα από 5.000 εισιτήρια, περίπου μία εβδομάδα πριν τον αγώνα.

Ο Όμιλος εξασφάλισε συνολικά 8.380 εισιτήρια με τιμές από 10 έως 30 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους είναι η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ 2025-26, με τα έσοδα να ενισχύουν τον Ερασιτέχνη, ενώ από τη στιγμή που είναι αγώνας που διοργανώνει η ΕΠΟ οι κάτοχοι διαρκείας δεν έχουν δικαίωμα εισόδου εάν δεν προμηθεύουν μαγικό χαρτάκι.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη βρίσκονται σε άδεια μέχρι σήμερα (26/12) και το Σάββατο (27/12) θα επιστρέφουν στο ΒΑΚ, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε πως με την επιστροφή της ομάδα στις προπονήσεις αναμένεται να υπάρξει εκτίμηση για την κατάσταση του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο δικέφαλο από το ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.