O ΟΦΗ δημοσίευσε video από το «Γεντί Κουλέ» και το Παγκρήτιο Στάδιο μετά την... εικαστική παρέμβαση για τα 100 χρόνια.

Στο πλαίσιο των διαδραστικών δράσεων για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ ο Όμιλος διοργάνωσε το φεστιβάλ «Η τέχνη παίζει μπάλα», στο οποίοι καλλιτέχνες «στόλισαν» τόσο το Παγκρήτιο Στάδιο, όσο και το σπίτι του συλλόγου, το «Γεντί Κουλέ», με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από την ομάδα.

Οι Κρητικοί δημοσίευσαν video με τα εντυπωσιακά γκράφιτι που γέμισαν με χρώμα τα δυο γήπεδα.

Το μήνυμα του ΟΦΗ

«Στο "Θ. Βαρδινογιάννης" και στο Παγκρήτιο Στάδιο οι τοίχοι πλέον μιλούν, όχι με λόγια, αλλά με χρώματα! Μέσα από σχέδια, εμπνευσμένα τόσο από τον ΟΦΗ όσο και από την Κρήτη και την παράδοσή της!

Κάθε πινελιά είναι φόρος τιμής. Είναι μνήμη. Είναι συμμετοχή. Είναι ο τρόπος να πούμε "ήμασταν εδώ»"!

Οι τοίχοι γεμίζουν χρώμα και η ιστορία συνεχίζει να γράφεται!

Οι τοιχογραφίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ "Η τέχνη παίζει μπάλα", το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ομάδα “The Beamers” ως μέρος των εορτασμών των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ και δημιουργήθηκαν από καταξιωμένους καλλιτέχνες (Alexandros Raptakis, Bzks, Crat-Marko with students, Eleanna Kolivaki with students, Evri, Funtuki, Mad, Noris, Serman, Stella Papapostolou, Stelios Frroku, Stelios Prinaris, Tanos, Together with Gate 4 fans)».