Πρώτα επιχειρούν να μειώσουν, έπειτα... ιδρώνουν και ψάχνουν!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη συνέπεια λόγου και πράξεων της ΑΕΚ επί των ημερών του Ηλιόπουλου όπως αναδεικνύουν οι προγραμματισμένες συναντήσεις στην UEFA.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαστικής διαμάχης σε βάρος της ΑΕΚ που επέλεξε σαν οδό ο Στεφάν Λανουά, προφανως έπειτα από λανθασμένη καθοδήγηση η οποία τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα, έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ γύρω από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ότι θα υπάρξει αντίδραση ουσιαστική. Πιο συγκεκριμένα πως θα κινήσει διαδικασίες προκειμένου να λογοδοτήσουν όσοι έστησαν όλο αυτό το σκηνικό με μοναδικό σκοπό να πλήξουν την Ένωση, τους ανθρώπους της διοίκησης και μέσω αυτών, την ίδια την ομάδα και το ποδοσφαιρικό της τμήμα! Για παράδειγμα την ΕΠΟ όπου ...έτρεξε να μοιράσει επίσημη θέση που συνιστούσε επί της ουσίας ολομέτωπη επίθεση στην ΑΕΚ δίχως να κάνει τα βασικά ως όφειλε: να ψάξει το θέμα, να μιλήσει με τους υπεύθυνους από την ΕΛ.ΑΣ, την ΔΕΑΒ, τους παρατηρητές της Superleague, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ έστω, προφανώς και με της γηπεδούχου έτσι για το τυπικό, κάτι που αναδεικνύει, ή έστω επιτρέπει να σκέφτεται κανείς, σκοπιμότητα!

Διότι δυστυχώς για τους ίδιους η κίνηση τους αυτή, πιο συγκεκριμένα η βιασύνη τους να τοποθετηθούν σαν Ομοσπονδία απέναντι σε μέλος τους (κάτι που είναι ουσιώδες και το ξεχνάνε και προσπερνάνε αυτό), δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ μας σχετικά με την άποψη της UEFA, όσον αφορά στο ατόπημα της επίσημης θέσης που μοιράστηκε στη διάρκεια εκείνου του αγώνα! Η ΑΕΚ με σύμμαχο την αλήθεια δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη όπως όφειλε και μέσω ΜΟΝΟ θεσμικών διαδικασιών (και στο φως) επιχειρεί αρκετό καιρό τώρα με σωστά οργανωμένες δράσεις να κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε στον κόσμο της και έχει υποχρέωση να κάνει για το δίκιο της και τον (κατά μία έννοια) "εαυτό" της: να τους εκθέσει και να αναδείξει πώς επιχειρούν στην Ελλάδα να λειτουργήσουν κόντρα στα όσα επιβάλλεται να πράττουν...

Καλά ήταν στην αρχή της όλης κατάστασης για να διαρρέουν διασκεδαστικές βλακείες σε βάρος των ενεργειών που θα έκανε η ΑΕΚ, αλλά η συνέχεια είναι (και ναι πλέον το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι) πολύ διαφορετική από ότι περίμεναν και οι ίδιοι... Η μέθοδος τους γνωστή σε βάρος του Δικέφαλου και των ενεργειών του: πρώτα επιχειρούν να μειώσουν και να επικοινωνήσουν ως αστεία και γραφική την όποια προσπάθεια δικαίωσης της θέσης και της στάσης σου. Έπειτα και ενώ προκύπτουν ζητήματα και δράσεις που φέρνουν αποτέλεσμα, αρχίζουν να... ιδρώνουν και κυρίως να ψάχνουν! Κάπως έτσι εξελίσσεται και τώρα η κατάσταση όπου ξεκίνησε με ...κυνήγι φαντασμάτων από τον Λανουά πού οδηγήθηκε μάλλον στο ατόπημα της καταγγελίας μιας επίθεσης που ήλπιζε ότι ακόμη και χωρίς να έχει γίνει όπως την παρουσίασαν θα προκαλούσε τη τιμωρία της Ένωσης: διότι αυτός ήταν ο στόχος και σκοπός για να μη κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, θαρρώ το κατανοεί και 5χρονο!

Επέλεξαν να οδηγήσουν την υπόθεση Λανουά με σκοπό στη δικαιοσύνη και με την ελπίδα ότι με αυτό το τρόπο θα... συνετίσουν τον Μάριο Ηλιόπουλο και γενικά τη διοίκηση της ΑΕΚ! Ότι δηλαδή θα τους υποχρέωναν με τη συγκεκριμένη διαδικασία να αποδεχθούν δίχως αντίδραση όσα θα ακολουθήσουν στη σεζόν και στα ματς, την οποιαδήποτε από τις επιλογές του Γάλλου επικεφαλή της ΚΕΔ, ο οποίος μετά το συγκεκριμένο σκηνικό και τη δικαίωση της Ένωσης στην δικαιοσύνη, αν είχε αυτοσεβασμό και ευθυξία (και αξιοπρέπεια) θα επρεπε να είχε αποχωρήσει από τη θέση του μιας και επιτέθηκε σε ομάδα του πρωταθλήματος που έχει επιλεχθεί - τοποθετηθεί ως αρχιδιαιτητής! Η πανηγυρική αθωωτική απόφαση ήρθε να ...κουμπώσει στην ειλημμένη απόφαση του ιδιοκτήτη του Δικέφαλου να μην αφήσει την υπόθεση αυτή να περάσει σα να μη συνέβη τίποτα και διαπιστώνουμε πως προκύπτει συνέπεια λόγου και πράξεων από την πλευρά του Ηλιόπουλου και της διοίκησης της ΑΕΚ.

Προφανώς και έχει σημασία να αναδειχθεί αυτό που πράττουν, όπως υπογραμμίζουμε τις ανάγκες και όσα πρέπει ακόμη να γίνουν στο αγωνιστικό και από τη διοίκηση, έτσι είναι υποχρέωση όλων μας να αναγνωρίζουμε και να αναδεικνύουμε τα σωστά, ειδικά όταν προκύπτει και έντονος προβληματισμός που προδίδεται από το ψάξιμο όλων των... εχθρών σχετικά με το πού πήγαν, ποιους είδαν, τι είπαν και τι άκουσαν... Διότι χθες από την ώρα που αποκαλύψαμε εδώ στο Gazzetta το ταξίδι των Ηλιόπουλου και Λυσάνδρου στην Γενεύη της Ελβετίας, τα τηλέφωνα από την χώρα μας προς όσους υπάρχουν στην (και τα πέριξ της) Νιόν, πήραν... φωτιά και χτυπούσαν ασταμάτητη για να μάθουν κάτι! Φουλ αγωνίας και αναζήτησης, ψάξιμο, προσπάθεια να συγκεντρωθεί η κάθε λεπτομέρεια: ποιους είδαν, τι είπαν, τι ανέδειξαν, τι άκουσαν και πολλά άλλα... Προκλήθηκε αγωνία και... ίδρωσαν για να μάθουν (μάταια) τη στιγμή που πρόκειται για μια συνέχεια δράσης μετά την καταγγελία στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΠΟ, μη το ξεχνάτε αυτό, συνιστά κίνηση και αυτή που έχει προκαλέσει αρκετό πονοκέφαλο!

Στο κάτω κάτω υπάρχει και μια καραμπινάτη παράβαση καθηκόντων για να μη ξεχνιόμαστε από τον Λανουά και μάλιστα επιβεβαιωμένω με απόφαση της δικαιοσύνης!