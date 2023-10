Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Μαρτίνεθ αναμένεται να παίξει με ένα σχήμα στο 4-4-1-1 για τους Πειραιώτες με τον Μασούρα κοντά στον Γιόβετιτς.

Η διάταξη της ομάδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Γεντί Κουλέ: Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά με Ορτέγα, Ρέτσο, Πορόζο και Κίνι, κέντρο με Μαντί Καμαρά και Εσε, στα δύο άκρα τους Σολμπάκεν και Ποντένσε και τον Μασούρα κοντά στον φορ Γιόβετιτς.

